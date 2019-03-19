Парк "Зарядье" получил специальный приз выставки MIPIM
15:42 19.03.2019
Столичный парк «Зарядье» получил Гран-при жюри премии MIPIM Awards, сообщает официальный сайт мэра Москвы. MIPIM – крупнейшая международная градостроительная выставка и впервые проект московского правительства получил такую высокую награду на этом форуме. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в 2018 году парк «Зарядье» значился среди номинантов премии, а в нынешнем году получил приз благодаря открытию нового концертного зала. Как считает чиновник, «Зарядье» - не последний столичный проект, который заслуживает такой значительной награды. «Мы запустили программу реновации, благодаря тем запасам жилья, которые были у Москвы, начали переселение. Однако в ближайшие годы качество жилья, специально спроектированного и построенного для этой программы, будет значительно лучше. Я думаю, что уже через несколько лет мы можем представить проекты таких домов на соискание премии MIPIM Awards", - полагает Хуснуллин.
Отметим, что парк «Зарядье» был открыт 9 сентября 2017 года, он расположен в самом центре Москвы, у Кремля. В 2018 году журнал Time включил «Зарядье» в список 100 самых необычных и интересных мест в мире.
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