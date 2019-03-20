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НОВОСТИ

Байден заявил в узком кругу, что идет на президентские выборы

10:05 20.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Джозеф Байден заявил в узком кругу сторонников, что идет на президентские выборы в США. По сведениям газеты Wall Street Journal, бывший вице-президент попросил помочь ему собрать несколько миллионов долларов на предвыборную кампанию. В офисе политика от комментариев отказались.

 Ранее о вступлении в президентскую гонку заявили около 10 демократов, среди которых четыре сенатора. Но у 76-летнего Байдена больше влияния и опыта. Президентские выборы пройдут в США в 2020 году.  Эхо Москвы

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