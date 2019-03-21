Киев ввел санкции против Володина - Госдума
10:20 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина ввела санкции против председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщается на официальной странице нижней палаты российского парламента в "Фейсбуке".
"Власти Украины ввели в отношении председателя Государственной думы Вячеслава Володина санкции", - говорится в сообщении.
Как полагают в нижней палате, внесение Володина в санкционный список "связано с его высказываниями и в связи с принятым Государственной думой решением о создании рабочей группы, которая должна будет провести анализ нанесенного Украиной экономического ущерба Крыму и Севастополю за 23 года".
В среду украинский президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в республиках Донбасса. В обновленный санкционный список также попали те, кто по мнению украинских властей, якобы причастен к распространению издательской продукции "антиукраинского содержания".
НОВОСТИ
- 10:32 21.03.2019
- Большинство россиян считает высоким уровень коррупции в стране
- 10:05 21.03.2019
- Индейцы в техасской тюрьме отсудили право на длинные волосы
- 10:00 21.03.2019
- Цивилизация предшествовала религиозной концепции воздаяния - ученые
- 09:32 21.03.2019
- "Газпром" уведомляет о прекращении транспортировки газа через Украину - глава "Нафтогаза"
- 09:20 21.03.2019
- США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52 - CNN
- 09:05 21.03.2019
- Курс доллара к рублю опустился ниже 64 руб. впервые с августа 2018 года
- 09:00 21.03.2019
- Генпрокурор Украины заявил о получении от посла США списка "неприкасаемых"
- 08:45 21.03.2019
- ВВС США проведут проверку качества подготовки летчиков
- 08:30 21.03.2019
- В Новой Зеландии введен запрет на штурмовые и полуавтоматические винтовки
- 08:15 21.03.2019
- Центр Хруничева ведет переговоры с британской компанией о продаже ракет-носителей "Протон-М"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать