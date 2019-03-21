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В Кремле не обсуждают объединение РФ и Белоруссии для сохранения Путина у власти - Песков

15:12 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В администрации президента России не обсуждают возможное объединение РФ с Белоруссией для сохранения российского лидера Владимира Путина у власти. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию агентства Блумберг, которое написало об идее объединения двух государств, что позволило бы, по мнению журналистов, сохранить власть над страной за Путиным после 2024 года.

"Это такие вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле", - сказал Песков.

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