Британия получит от ЕС отсрочку по Brexit до 22 мая - Reuters

22:40 Источник: Газета.Ru

Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.

В документе говорится, что отсрочки невозможны после выборов в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.



«Учитывая, что Соединенное Королевство не намерено проводить выборы в Европейский парламент, продление срока после этой даты невозможно», — говорится в тексте.



В документе также отмечается, что дата выхода будет перенесена при условии, что соглашение об условиях выхода будет одобрено палатой общин британского парламента на следующей неделе. Газета.Ru

