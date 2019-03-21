Британия получит от ЕС отсрочку по Brexit до 22 мая - Reuters
22:40 21.03.2019 Источник: Газета.Ru
Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
В документе говорится, что отсрочки невозможны после выборов в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.
«Учитывая, что Соединенное Королевство не намерено проводить выборы в Европейский парламент, продление срока после этой даты невозможно», — говорится в тексте.
В документе также отмечается, что дата выхода будет перенесена при условии, что соглашение об условиях выхода будет одобрено палатой общин британского парламента на следующей неделе. Газета.Ru
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