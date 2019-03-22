0
0
50
НОВОСТИ

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа в трех городах

11:20 22.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России проводит обыски в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве по уголовному делу о хищении средств гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со следственным департаментом МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), реализуются следственные действия в городах Липецке, Санкт- Петербурге и Москве. Изымаются документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - отметили в ЦОС.

Уголовное дело возбуждено "по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно- промышленного комплекса и промышленности", сообщили в ЦОС.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 22.03.2019
Белый дом отказался раскрывать конгрессу информацию о переговорах Трампа и Путина
0
17
11:05 22.03.2019
Мадуро заявил, что арестованные оппозиционеры готовили теракты
0
81
11:00 22.03.2019
Порошенко заявил, что военные НАТО учатся у ВСУ умению "бить врага"
0
88
10:32 22.03.2019
Boeing лишился многомиллиардного контракта из-за катастрофы в Африке
0
121
10:20 22.03.2019
Военные РФ доставили на испытательный полигон 20 гиперзвуковых "Кинжалов" - SNBC
0
166
10:05 22.03.2019
Microsoft объявил о скором окончании поддержки Windows 7
0
172
10:00 22.03.2019
Губернатор Калужской области предложил завлекать в музеи мощами святых
0
166
09:32 22.03.2019
Венгрия заявила, что будет получать российский газ независимо от ситуации с транзитом через Украину
0
228
09:20 22.03.2019
ЕС не намерен признавать Голанские высоты частью Израиля
0
211
09:05 22.03.2019
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
0
253

Возврат к списку