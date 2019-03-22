В полицейскую будку у посольства РФ в Афинах бросили гранату

12:05 Источник: Эхо Москвы

В посольство России в Афинах бросили гранату. Погибших и пострадавших нет.

Взрывное устройство к диппредставительству в афинском районе Халандри привезли двое неизвестных, приехали они на мотоцикле. У здания посольства остановились и забросили гранату в полицейскую будку, в результате раздался взрыв. Строение повреждено, однако ущерб незначительный, поскольку взрыв был малой силы. Но хлопок и вспышку заметили служащие диппредставительства. Произошло это ночью, в 3 часа 30 минут. Внутри строения никого не было, поэтому люди ранения не получили. Как уточнил позднее представитель российского посольства, будка находится на улице – рядом со зданием консульского отдела. Район оцеплен, на место прибыли полицейские, началось расследование. Правоохранительные органы отсматривают камеры видеонаблюдения и опрашивают очевидцев. В центре Афин обнаружили сгоревший мотоцикл. Полиция проверяют, могли ли на нем ехать злоумышленники.



Аналогичное нападение на российское посольство в Греции произошло в ноябре 2016 года. Тогда в полицейскую будку бросили гранату члены анархистской организации. Эхо Москвы

