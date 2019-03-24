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СМИ: В руководстве завода, выполнявшего оборонные заказы, обнаружились сайентологи

12:02 24.03.2019

Обыски в рамках дела о хищении денег, выделенных на исполнение Гособоронзаказа в Липецке, Москве и Санкт-Петербурге, проведенные ФСБ России накануне, привели к шокирующим результатам. Предприятием в Липецке, как выяснилось, управляли люди, тесно связанные с сектой сайентологов, - сообщает РЕН ТВ 

Как получилось, что предприятием, выполнявшим заказы, направленные на обеспечение обороноспособности страны, руководят сайентологи - еще предстоит выяснить следователям. Однако то, что это уже практически доказанный факт, сомнений не вызывает. В кабинетах руководства Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП) обнаружили множество сайентологической литературы: лекции основоположника этой "религии" Рона Хаббарда, брошюры о самой псевдоцеркви и т.д. Сами работники предприятия признались, что на заводе вовсю вербовали новых адептов секты, а тех, кто отказывался читать такую "вспомогательную литературу" - даже штрафовали. 

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