0
0
92
НОВОСТИ

"Труба будет пустая, страна потеряет минимум $3–5 млрд" - депутат Рады о транзите газа

10:00 25.03.2019 Источник: Известия

Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.

«Труба, которая с первого января будет пустая без прокачки, — страна потеряет минимум $3–5 млрд. Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти, и что с нами будет, на чем будем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше?» — сыронизировал политик в эфире телеканала «112 Украина».  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 25.03.2019
Ужесточение мер ветконтроля может привести к дефициту детского питания - СМИ
0
15
10:35 25.03.2019
За 8 лет в Москве построили и реконструировали 110 поликлиник и больниц
0
66
10:32 25.03.2019
Принц Чарльз с супругой прибыл с официальным визитом на Кубу
0
76
10:20 25.03.2019
Дефицит бюджета США в феврале достиг $ 234 млрд
0
102
10:05 25.03.2019
В РПЦ назвали операции по смене пола кощунством и преступлением
0
115
09:32 25.03.2019
В Минобрнауки намерены увеличить число бюджетных мест для ряда специальностей в вузах
0
162
09:20 25.03.2019
В ДНР рассказали о плане Порошенко по срыву выборов
0
178
09:05 25.03.2019
Эрдоган предложил сделать Святую Софию мечетью
0
181
09:00 25.03.2019
На военной базе США в Окинаве произошел взрыв
0
198
08:25 25.03.2019
Япония озабочена утечкой из страны новейших технологий в Китай
0
253

Возврат к списку