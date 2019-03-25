"Труба будет пустая, страна потеряет минимум $3–5 млрд" - депутат Рады о транзите газа
10:00 25.03.2019 Источник: Известия
Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.
«Труба, которая с первого января будет пустая без прокачки, — страна потеряет минимум $3–5 млрд. Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти, и что с нами будет, на чем будем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше?» — сыронизировал политик в эфире телеканала «112 Украина». Известия
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