"Труба будет пустая, страна потеряет минимум $3–5 млрд" - депутат Рады о транзите газа

10:00 Источник: Известия

Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.

«Труба, которая с первого января будет пустая без прокачки, — страна потеряет минимум $3–5 млрд. Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти, и что с нами будет, на чем будем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше?» — сыронизировал политик в эфире телеканала «112 Украина». Известия