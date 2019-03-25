Изменения в пенсионной системе не затронут сотрудников полиции - МВД
16:00 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пенсионные изменения и повышение пенсионного возраста не затронут сотрудников МВД. Об этом на заседании общественного совета при ведомстве сообщил начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко.
"Прежде всего вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются. Здесь мы занимаем твердую позицию: такие мероприятия не планировались и не планируются. Мы видим возможность увеличить предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, прошу не путать с выслугой лет, дающей право на получение пенсии", - сказал он.
НОВОСТИ
- 17:00 25.03.2019
- В Дагестане опровергли связь массового отравления с размытием скотомогильников
- 16:32 25.03.2019
- Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения сделки по Brexit - СМИ
- 16:12 25.03.2019
- На расселение аварийного жилья правительство направит 431 млрд рублей за три года
- 15:32 25.03.2019
- Три квартиры разрушены, шесть повреждены при взрыве газа в бывшем общежитии на Кубани
- 15:12 25.03.2019
- В реестр избирателей Украины включены "мертвые души", в том числе глава ДНР Захарченко - СМИ
- 15:00 25.03.2019
- Результаты расследования спецпрокурора Мюллера прокомментировали в Кремле
- 14:32 25.03.2019
- Король Испании в Аргентине час не мог выйти из самолета
- 14:12 25.03.2019
- Модернизация "Союза" для полетов к Луне будет стоить $400 млн
- 14:00 25.03.2019
- ЕС завершил подготовку к возможному "жесткому" Brexit 12 апреля
- 13:32 25.03.2019
- Экс-сотрудник СБУ сообщил о тайной тюрьме на территории аэродрома Мариуполя
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать