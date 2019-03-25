Изменения в пенсионной системе не затронут сотрудников полиции - МВД

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пенсионные изменения и повышение пенсионного возраста не затронут сотрудников МВД. Об этом на заседании общественного совета при ведомстве сообщил начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко.

"Прежде всего вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются. Здесь мы занимаем твердую позицию: такие мероприятия не планировались и не планируются. Мы видим возможность увеличить предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, прошу не путать с выслугой лет, дающей право на получение пенсии", - сказал он.

