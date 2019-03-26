Европарламент ужесточил контроль за соблюдением авторских прав в интернете
16:32 26.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Европарламента (ЕП) приняли во вторник директиву, усиливающую контроль за соблюдением законодательства об авторском праве при размещении произведений в интернете. Трансляция заседания пленарной сессии велась из Страсбурга на сайте парламента.
Документ поддержали 348 депутатов, 274 проголосовали против, 36 воздержались.
Директива предполагает, что интернет-платформы в случаях, когда пользователи размещают на них не принадлежащий им контент, обязаны заключать с владельцами авторских прав на него соглашения об использовании произведений, что подразумевает денежные выплаты. В противном случае владельцы интернет-платформ могут быть признаны виновными в нарушении авторских прав.
С целью эффективного и оперативного контроля за появлением таких публикаций будут использоваться агрегаторы контента. Они, однако, не будут применяться в отношении ряда сайтов - например, "Википедии". Также отчисления авторам не должны выплачиваться в случае краткого цитирования произведений или публикации пародий на них.
Другое положение директивы расширяет права издателей СМИ, позволяя им получать вознаграждение при использовании их материалов интернет-платформами. Как отмечают эксперты, документ при этом разрешает сайтам свободно размещать адресные ссылки на статьи и другие материалы СМИ.
НОВОСТИ
- 17:29 26.03.2019
- Рейтинг кредитоспособности Новикомбанка вырос до уровня ruA– со стабильным прогнозом
- 17:12 26.03.2019
- В "Симпсонах" появились Pussy Riot
- 17:00 26.03.2019
- ЕС и Китай должны объединиться на фоне усилившегося протекционизма США - Олланд
- 16:12 26.03.2019
- В МВД РФ задумались о лишении наркозависимых права управления автомобилем
- 16:00 26.03.2019
- В Херсонской области задержали бывшего бойца "Русской православной армии" - СМИ
- 15:32 26.03.2019
- Калининградская епархия РПЦ протестует против домовых
- 15:12 26.03.2019
- "Мемориал" признал Азата Мифтахова политзаключенным
- 15:00 26.03.2019
- Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду - Reuters
- 14:32 26.03.2019
- Минфин считает возможным сокращение числа госслужащих
- 14:12 26.03.2019
- Facebook заявил об удалении почти двух тысяч связанных с РФ аккаунтов и групп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать