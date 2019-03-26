0
0
121
НОВОСТИ

Европарламент ужесточил контроль за соблюдением авторских прав в интернете

16:32 26.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли во вторник директиву, усиливающую контроль за соблюдением законодательства об авторском праве при размещении произведений в интернете. Трансляция заседания пленарной сессии велась из Страсбурга на сайте парламента.

Документ поддержали 348 депутатов, 274 проголосовали против, 36 воздержались.

Директива предполагает, что интернет-платформы в случаях, когда пользователи размещают на них не принадлежащий им контент, обязаны заключать с владельцами авторских прав на него соглашения об использовании произведений, что подразумевает денежные выплаты. В противном случае владельцы интернет-платформ могут быть признаны виновными в нарушении авторских прав.

С целью эффективного и оперативного контроля за появлением таких публикаций будут использоваться агрегаторы контента. Они, однако, не будут применяться в отношении ряда сайтов - например, "Википедии". Также отчисления авторам не должны выплачиваться в случае краткого цитирования произведений или публикации пародий на них.

Другое положение директивы расширяет права издателей СМИ, позволяя им получать вознаграждение при использовании их материалов интернет-платформами. Как отмечают эксперты, документ при этом разрешает сайтам свободно размещать адресные ссылки на статьи и другие материалы СМИ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:29 26.03.2019
Рейтинг кредитоспособности Новикомбанка вырос до уровня ruA– со стабильным прогнозом
0
11
17:12 26.03.2019
В "Симпсонах" появились Pussy Riot
0
58
17:00 26.03.2019
ЕС и Китай должны объединиться на фоне усилившегося протекционизма США - Олланд
0
86
16:12 26.03.2019
В МВД РФ задумались о лишении наркозависимых права управления автомобилем
0
135
16:00 26.03.2019
В Херсонской области задержали бывшего бойца "Русской православной армии" - СМИ
0
188
15:32 26.03.2019
Калининградская епархия РПЦ протестует против домовых
0
197
15:12 26.03.2019
"Мемориал" признал Азата Мифтахова политзаключенным
0
188
15:00 26.03.2019
Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду - Reuters
0
251
14:32 26.03.2019
Минфин считает возможным сокращение числа госслужащих
0
253
14:12 26.03.2019
Facebook заявил об удалении почти двух тысяч связанных с РФ аккаунтов и групп
0
242

Возврат к списку