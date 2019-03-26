Европарламент ужесточил контроль за соблюдением авторских прав в интернете

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли во вторник директиву, усиливающую контроль за соблюдением законодательства об авторском праве при размещении произведений в интернете. Трансляция заседания пленарной сессии велась из Страсбурга на сайте парламента.

Документ поддержали 348 депутатов, 274 проголосовали против, 36 воздержались.



Директива предполагает, что интернет-платформы в случаях, когда пользователи размещают на них не принадлежащий им контент, обязаны заключать с владельцами авторских прав на него соглашения об использовании произведений, что подразумевает денежные выплаты. В противном случае владельцы интернет-платформ могут быть признаны виновными в нарушении авторских прав.



С целью эффективного и оперативного контроля за появлением таких публикаций будут использоваться агрегаторы контента. Они, однако, не будут применяться в отношении ряда сайтов - например, "Википедии". Также отчисления авторам не должны выплачиваться в случае краткого цитирования произведений или публикации пародий на них.



Другое положение директивы расширяет права издателей СМИ, позволяя им получать вознаграждение при использовании их материалов интернет-платформами. Как отмечают эксперты, документ при этом разрешает сайтам свободно размещать адресные ссылки на статьи и другие материалы СМИ.

