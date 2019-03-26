Более 10 тысяч человек вышли на митинг в Ингушетии и потребовали отставки главы региона - СМИ

17:40 Источник: Эхо Москвы

Более 10 тысяч человек вышли на митинг в Ингушетии и потребовали отставки главы региона. Поводом для протеста стал законопроект, отменяющий обязательный референдум во вопросу изменения границ республики.

Требование отставки Юнус-Бека Евкурова с поста главы региона многотысячная толпа протестующих в Магасе встретила громкими аплодисментами. Собравшиеся держат в руках флаги Ингушетии, лидеры протеста со сцены выражают недоверие руководству республики, требуют возвращения прямых выборов и отмены соглашения о границе с Чечней. Участники жалуются на отсутствие связи, не работает мобильный интернет. Эхо Москвы

