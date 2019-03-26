Более 10 тысяч человек вышли на митинг в Ингушетии и потребовали отставки главы региона - СМИ
17:40 26.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Более 10 тысяч человек вышли на митинг в Ингушетии и потребовали отставки главы региона Юнус-Бека Евкурова. Поводом для протеста стал законопроект, отменяющий обязательный референдум во вопросу изменения границ республики.
Требование отставки Юнус-Бека Евкурова с поста главы региона многотысячная толпа протестующих в Магасе встретила громкими аплодисментами. Собравшиеся держат в руках флаги Ингушетии, лидеры протеста со сцены выражают недоверие руководству республики, требуют возвращения прямых выборов и отмены соглашения о границе с Чечней. Участники жалуются на отсутствие связи, не работает мобильный интернет. Эхо Москвы
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