Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров
12:20 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил в среду на пресс-конференции в Музее им. Бахрушина об объединении Александринского и Волковского театров в первый российский национальный театр.
"Сегодня мы присутствуем при историческом процессе естественного, инициированного снизу объединения двух старейших театров, каждый из которых по праву претендовал на то, чтобы называться первым русским национальным театром. Это будет не просто формальное организационное объединение Александринского и Волковского театров, это будет исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России", - отметил он.
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