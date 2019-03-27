Курды требуют создания международного суда над участниками ИГ
13:20 27.03.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Курдская администрация на севере Сирии призвала к созданию международного трибунала для суда на тысячами членов группировки "Исламское государство" (ИГ, террористическая группировка, запрещенная многими странами, включая Россию и Британию).
Один из членов администрации Абдул Карим Омар сообщил Би-би-си, что необходимо принять решение, что делать с тысячами членов ИГ, которые оказались в руках курдов после ликвидации последнего оплота джихадистов в Багхузе на востоке Сирии.
На прошлой неделе соединения Сирийских демократических сил (СДС) при поддержке курдов заняли эту деревню.
Среди тысяч захваченных курдами пленных есть около тысячи иностранцев, которые воевали в рядах ИГ. Эти добровольцы являются гражданами около 50 стран.
Многие из этих государств отказываются сейчас принимать своих граждан в рамках репатриации в связи с той угрозой, которую они могут представлять для безопасности, а также со сложностями при предании их суду.
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