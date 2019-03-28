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Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган

20:40 28.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган.

Свои подарки Жээнбеков передал Путину во время его государственного визита в Киргизию.

Щенок по кличке Шерхан - представитель местной породы собак, которая является смесью борзой и волкодава.

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