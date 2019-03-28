Басманный суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
21:20 28.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до конца мая бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть", передает корр. ТАСС из зала суда.
"Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ишаева удовлетворить", - сказала судья Наталья Дударь.
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