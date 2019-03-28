Басманный суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до конца мая бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть", передает корр. ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ишаева удовлетворить", - сказала судья Наталья Дударь.

