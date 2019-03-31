Президентом Словакии стала адвокат Зузана Чапутова
09:05 31.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова победила на состоявшихся в субботу выборах президента республики. Об этом сообщила Государственная избирательная комиссии.
"После обработки данных, поступивших с 96,8% избирательных участков республики, Зузана Чапутова получила 58,3% голосов, - отмечается в сообщении. - Ее соперник, заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович, заручился поддержкой 41,7% избирателей".
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