Сегодня официально прекращает действие договор о дружбе России и Украины
07:00 01.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля после того, как Киев в одностороннем порядке решил его не продлевать.
Документ закреплял принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ двух стран, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.
Как отмечают эксперты, решение не продлевать этот договор фактически разрушило целую систему базировавшихся на нем двусторонних договоров и соглашений, в том числе и Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.
В Москве отметили, что эти действия не соответствуют интересам народов двух стран и назвали их "выстрелом в собственную ногу".
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