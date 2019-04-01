Сегодня официально прекращает действие договор о дружбе России и Украины

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля после того, как Киев в одностороннем порядке решил его не продлевать.

Документ закреплял принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ двух стран, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Как отмечают эксперты, решение не продлевать этот договор фактически разрушило целую систему базировавшихся на нем двусторонних договоров и соглашений, в том числе и Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

В Москве отметили, что эти действия не соответствуют интересам народов двух стран и назвали их "выстрелом в собственную ногу".