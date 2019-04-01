0
0
137
НОВОСТИ

Сегодня официально прекращает действие договор о дружбе России и Украины

07:00 01.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля после того, как Киев в одностороннем порядке решил его не продлевать.

Документ закреплял принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ двух стран, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Как отмечают эксперты, решение не продлевать этот договор фактически разрушило целую систему базировавшихся на нем двусторонних договоров и соглашений, в том числе и Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

В Москве отметили, что эти действия не соответствуют интересам народов двух стран и назвали их "выстрелом в собственную ногу".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:00 01.04.2019
В Госдуме обсудят судьбу ВИЭ
0
23
07:45 01.04.2019
В России выросли социальные пенсии
0
60
07:30 01.04.2019
В Каракасе возобновились массовые протесты
0
85
07:15 01.04.2019
СМИ: Президент Алжира может объявить об отставке
0
100
20:40 31.03.2019
Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов
0
663
20:20 31.03.2019
Зеленский лидирует на выборах президента Украины
0
584
19:40 31.03.2019
В Украине зафиксировано 1768 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента
0
535
18:15 31.03.2019
Помпео скоро решит, какие меры примут США против России в связи с Венесуэлой
0
642
17:21 31.03.2019
СМИ: Евросоюз может согласиться на очередную отсрочку Brexit
0
639
16:20 31.03.2019
Из филиала Лувра в ОАЭ пропала картина да Винчи
0
676

Возврат к списку