Минобрнауки разъяснило порядок льготного приема в вузы для "Юнармии"

15:12 Источник: РБК

Возможность льготного поступления в вузы для участников движения «Юнармия» прокомментировали в Минобрнауки. В министерстве сообщили РБК, что сам статус члена движения не позволит претендовать на какие-либо льготы.

«Сам факт участия в Юнармейском движении не является основанием для начисления дополнительных баллов. Юнармеец должен обладать достижениями, которые попадают под указанный перечень. Кроме того, это основание должно быть опубликовано вузом в установленные сроки», — пояснили в Минобрнауки.



В ведомстве напомнили, что при поступлении в вуз, учебное заведение может начислять претендентам дополнительные баллы за ряд достижений. Это зафиксировано в порядке приема на обучение по образовательным программам высшего образования, утвержденном приказом Минобрнауки. В числе таких достижений, в частности, есть наличие статуса чемпиона и призера олимпийских игр, наличие знака ГТО, аттестата о среднем образовании с отличием и так далее. Один из пунктов предусматривает начисление дополнительных баллов за «осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности».