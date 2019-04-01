Минобрнауки разъяснило порядок льготного приема в вузы для "Юнармии"
15:12 01.04.2019 Источник: РБК
Возможность льготного поступления в вузы для участников движения «Юнармия» прокомментировали в Минобрнауки. В министерстве сообщили РБК, что сам статус члена движения не позволит претендовать на какие-либо льготы.
«Сам факт участия в Юнармейском движении не является основанием для начисления дополнительных баллов. Юнармеец должен обладать достижениями, которые попадают под указанный перечень. Кроме того, это основание должно быть опубликовано вузом в установленные сроки», — пояснили в Минобрнауки.
В ведомстве напомнили, что при поступлении в вуз, учебное заведение может начислять претендентам дополнительные баллы за ряд достижений. Это зафиксировано в порядке приема на обучение по образовательным программам высшего образования, утвержденном приказом Минобрнауки. В числе таких достижений, в частности, есть наличие статуса чемпиона и призера олимпийских игр, наличие знака ГТО, аттестата о среднем образовании с отличием и так далее. Один из пунктов предусматривает начисление дополнительных баллов за «осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности».
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