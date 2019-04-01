В Магаданской области наградили пожарных, сделавших котам искусственное дыхание

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Колыме наградили пожарных, сделавших котам искусственное дыхание. Благодарственные письма губернатора Магаданской области Сергея Носова получили сотрудники пожарной части № 20.

На прошлой неделе они участвовали в тушении пожара и спасли двух котов. Кадры, где пожарные делают животным искусственное дыхание, были опубликованы в соцсетях.



«Чувство доброты, сострадания и помощи — это те заповеди, без которых существование общества на Колыме невозможно», — сказал губернатор, вручая награды.

