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В Магаданской области наградили пожарных, сделавших котам искусственное дыхание

17:40 01.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Колыме наградили пожарных, сделавших котам искусственное дыхание. Благодарственные письма губернатора Магаданской области Сергея Носова получили сотрудники пожарной части № 20.

На прошлой неделе они участвовали в тушении пожара и спасли двух котов. Кадры, где пожарные делают животным искусственное дыхание, были опубликованы в соцсетях.

«Чувство доброты, сострадания и помощи — это те заповеди, без которых существование общества на Колыме невозможно», — сказал губернатор, вручая награды.

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