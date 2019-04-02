Новые необычные площадки для регистрации брака появятся в Москве

07:35

Сотрудники московских отделов ЗАГС смогут проводить церемонии бракосочетания в новых необычных местах, среди которых Останкинская телебашня, стадионы «Спартак» и «Лужники», планетарий и усадьба Муравьевых-Апостолов. Согласно сообщению градоначальника Сергея Собянина на его личном сайте, новые площадки для регистрации отношений откроются в субботу, 4 мая, накануне «Красной горки». «Выбирая новые места для организации свадебных торжеств, мы стремились учесть самые разные вкусы москвичей и к тому же сделать так, чтобы площадки размещались в разных частях города», - отметил мэр.

За регистрацию брака нужно будет заплатить стандартную цену - 350 рублей, проводить церемонию будут специалисты столичных отделов ЗАГС. Забронировать время и место проведения церемонии можно будет также в ЗАГСах или на столичном портале www.mos.ru, планируется, что проводить такие мероприятия необычные площадки смогут в свободное от профильной деятельности время.