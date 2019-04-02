"Просто красть будут другие" - депутат Рады о возможной победе Зеленского

10:20 Источник: Газета.Ru

Депутат Верховной рады и глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что возможная победа комика Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине не изменит ситуации в стране.

По словам Рабиновича, у президента Украины есть ограниченный набор прав. В частности, глава страны может менять министров, однако, считает депутат, «это все непринципиальные вопросы».



«Он [Зеленский] не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте. Новый президент ничего не решит», — сказал Рабинович.



Политик добавил, что в результате смены власти на Украине изменятся только политические элиты и «красть будут другие».



Ранее украинский ЦИК сообщил, что Зеленский и нынешний президент Украины Петр Порошенко прошли во второй тур выборов. Газета.Ru

