"Просто красть будут другие" - депутат Рады о возможной победе Зеленского
10:20 02.04.2019 Источник: Газета.Ru
Депутат Верховной рады и глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что возможная победа комика Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине не изменит ситуации в стране.
По словам Рабиновича, у президента Украины есть ограниченный набор прав. В частности, глава страны может менять министров, однако, считает депутат, «это все непринципиальные вопросы».
«Он [Зеленский] не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте. Новый президент ничего не решит», — сказал Рабинович.
Политик добавил, что в результате смены власти на Украине изменятся только политические элиты и «красть будут другие».
Ранее украинский ЦИК сообщил, что Зеленский и нынешний президент Украины Петр Порошенко прошли во второй тур выборов. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:32 02.04.2019
- США, Испания и Румыния обсудили "российскую агрессию" в Черном море
- 11:20 02.04.2019
- Индийская армия уничтожила три пакистанских военных поста в Кашмире - СМИ
- 11:05 02.04.2019
- Суверенный Рунет хотят защитить с помощью отечественного шифрования
- 11:00 02.04.2019
- Католические священники в Гданьске сожгли "Гарри Поттера" и "Сумерки"
- 10:32 02.04.2019
- Власти Петербурга заявили, что окончательное решение по передаче Исаакия РПЦ не принято
- 10:05 02.04.2019
- Пятая часть россиян не имеет доступа к централизованной канализации
- 10:00 02.04.2019
- Партия Эрдогана собирается опротестовать итоги местных выборов в Турции
- 09:32 02.04.2019
- Правительственный самолет ФРГ в очередной раз дал сбой
- 09:20 02.04.2019
- ФСБ провела обыски в части, относящейся к президентской Службе спецобъектов
- 09:05 02.04.2019
- Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл в КНДР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать