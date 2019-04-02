Тимошенко заявила, что не поддерживает ни Зеленского, ни Порошенко во втором туре
13:32 02.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что во втором туре президентских выборов на Украине не намерена поддерживать ни действующего президента Петра Порошенко, ни шоумена Владимира Зеленского.
"Я считаю, что ни один из кандидатов, который по решению ЦИК проходит во второй тур, не способен преодолеть те вызовы, которые стоят перед страной, - сказала она на пресс-конференции в Киеве. - Они не могут остановить ни войны, ни беды".
"Поэтому брать ответственность на себя я не могу", - добавила Тимошенко.
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