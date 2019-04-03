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Зеленского потребовали отправить в тюрьму за русский язык в обращении к избирателям

11:05 03.04.2019 Источник: РБК

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке. Фрагмент телепрограммы, в которой Фарион раскритиковала Зеленского, опубликован на YouTube.

В студии, где обсуждали предварительные итоги выборов, показали видеозапись, на которой Зеленский обратился к избирателям со словами благодарности на русском языке. Фарион, услышав заявление кандидата в президенты, сказала, что его необходимо отправить в тюрьму и нельзя допускать до второго тура.  РБК

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