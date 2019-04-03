В Кремле прокомментировали заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

13:05

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление постпреда США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон о том, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

В Кремле, по его словам, негативно относятся к подобным заявлениям.



«Негативно. Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная, и она тоже хорошо известна», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле оценивают заявление постпреда США. RT

