В Кремле прокомментировали заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
13:05 03.04.2019
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление постпреда США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон о том, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
В Кремле, по его словам, негативно относятся к подобным заявлениям.
«Негативно. Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная, и она тоже хорошо известна», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле оценивают заявление постпреда США. RT
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