0
0
126
НОВОСТИ

Спецслужбы Нидерландов призвали к отказу от технологий из РФ

17:00 03.04.2019 Источник: РОСБАЛТ

Голландские органы госбезопасности обвинили РФ, а также Китай и Иран в кибершпионаже.

По этой причине правительству не следует приносить в жертву чужим интересам «критически значимые процессы», которые обеспечиваются благодаря иностранному оборудованию и программам, сказано в отчете Службы общей разведки и безопасности.

В октябре стало известно, что Гаага выслала из страны четырех россиян, которых назвала «сотрудниками ГРУ» (Главное разведывательное управление, сейчас — Главное управление Генштаба ВС РФ). Их обвинили в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО).  Росбалт

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 03.04.2019
Данные о платежах Венесуэлы по долгу Минфин раскрывать не будет
0
54
17:12 03.04.2019
Покупка у РФ систем С-400 - это решенный вопрос - Чавушоглу
0
107
16:32 03.04.2019
РФ примет меры в случае появления кораблей НАТО у ее берегов - Шаманов
0
178
16:12 03.04.2019
МВД РФ предлагает обязать мигрантов возмещать расходы на депортацию
0
168
16:00 03.04.2019
Госдума отказалась вводить госмонополию на производство и оборот этилового спирта
0
188
15:32 03.04.2019
Мандат Столтенберга продлили, чтобы не дать Трампу навязать НАТО преемника - Times
0
231
15:12 03.04.2019
В РФ подготовлен законопроект о здоровом питании
0
226
15:00 03.04.2019
Смягчение муниципального фильтра возможно уже к единому дню голосования - Памфилова
0
224
14:33 03.04.2019
Актер Алексей Булдаков скончался на 69 году жизни
0
326
14:12 03.04.2019
С сегодняшнего дня в Брунее вводится смертная казнь за однополый секс и супружеские измены
0
253

Возврат к списку