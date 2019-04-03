Спецслужбы Нидерландов призвали к отказу от технологий из РФ

17:00 Источник: РОСБАЛТ

Голландские органы госбезопасности обвинили РФ, а также Китай и Иран в кибершпионаже.

По этой причине правительству не следует приносить в жертву чужим интересам «критически значимые процессы», которые обеспечиваются благодаря иностранному оборудованию и программам, сказано в отчете Службы общей разведки и безопасности.



В октябре стало известно, что Гаага выслала из страны четырех россиян, которых назвала «сотрудниками ГРУ» (Главное разведывательное управление, сейчас — Главное управление Генштаба ВС РФ). Их обвинили в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО). Росбалт

