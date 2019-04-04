Британские депутаты возложили на РФ ответственность за действия, приведшие к приостановке ДРСМД
10:32 04.04.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Комитет по обороне Палаты общин британского парламента опубликовал доклад, в котором возложил на Россию ответственность за действия, приведшие к приостановке действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Депутаты пришли к выводу, что с высокой долей вероятностью сохранить ДРСМД не удастся, поскольку Россия отказывается вернуться к выполнению условий соглашения. Следовательно, НАТО необходимо найти способ "ответить на действия Москвы так, чтобы это отвечало приоритетам стран-членов альянса".
Депутаты также настойчиво рекомендуют партнерам публично представить на заседании Совета Безопасности ООН доказательства того, что Россия вновь ввела в строй ракеты, которые НАТО классифицировала как нарушающие ДРСМД. Русская служба Би-би-си
НОВОСТИ
- 10:20 04.04.2019
- В потребительскую корзину предлагают добавить витамины
- 10:05 04.04.2019
- В Сенат США внесен законопроект о новых санкциях против РФ
- 10:00 04.04.2019
- Число россиян, живущих с ВИЧ, превысило миллион - СМИ
- 09:32 04.04.2019
- Британская Палата общин хочет обязать Мэй просить о переносе Brexit
- 09:20 04.04.2019
- В Венесуэле начался уголовный процесс над Гуайдо
- 09:05 04.04.2019
- Экс-главу компании Nissan Карлоса Гона вновь арестовали в Японии
- 09:00 04.04.2019
- В правительстве обсуждается возможность выдачи маткапитала после рождения первого ребенка - Голикова
- 08:40 04.04.2019
- НАТО не исключает ядерного удара по России - польский генерал
- 08:30 04.04.2019
- Нетаньяху хочет обсудить Сирию с Путиным
- 08:15 04.04.2019
- СМИ: Эфиопский "Боинг" мог упасть из-за столкновения с птицей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать