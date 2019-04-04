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Британские депутаты возложили на РФ ответственность за действия, приведшие к приостановке ДРСМД

10:32 04.04.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Комитет по обороне Палаты общин британского парламента опубликовал доклад, в котором возложил на Россию ответственность за действия, приведшие к приостановке действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Депутаты пришли к выводу, что с высокой долей вероятностью сохранить ДРСМД не удастся, поскольку Россия отказывается вернуться к выполнению условий соглашения. Следовательно, НАТО необходимо найти способ "ответить на действия Москвы так, чтобы это отвечало приоритетам стран-членов альянса".

Депутаты также настойчиво рекомендуют партнерам публично представить на заседании Совета Безопасности ООН доказательства того, что Россия вновь ввела в строй ракеты, которые НАТО классифицировала как нарушающие ДРСМД.  Русская служба Би-би-си

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