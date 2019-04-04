Новый проект Московского кредитного банка и "Азбуки вкуса" помогает экологии Москвы
17:57 04.04.2019
Совместный экологический проект Московского кредитного банка (МКБ) и ритейлера «Азбука вкуса» позволил в три раза снизить частоту инкассаций в супермаркетах. В ряде магазинов были установлены современные банкоматы с технологией Cash Recycling, которые могут не только выдавать и принимать наличные, но и использовать полученные от одних клиентов купюры для выдачи денег другим пользователям. Это позволяет тратить на обслуживание банкоматов гораздо меньше времени и ресурсов, экономить топливо и сократить ущерб, который автомобили наносят экологии. Подобные устройства МКБ, основным бенефициаром которого является Роман Авдеев, были установлены в шести крупных московских супермаркетах «Азбука вкуса», расположенных в местах с повышенным покупательским трафиком.
«Для нас важно, чтобы ресурсы были использованы рационально и эффективно, так как операционные расходы напрямую влияют на стоимость конечного продукта, – говорит начальник управления развития транзакционного бизнеса Московского кредитного банка Марина Арищенко. – С помощью современных технологий мы смогли снизить издержки без ущерба качества и удобства для наших клиентов. В данных устройствах мы предоставляем сервис по снятию и пополнению карт без комиссии не только для клиентов МКБ, но и для клиентов банков-партнеров».
Кроме того, банкоматы удобны и клиентам, поскольку в них не бывает проблем с выдачей купюр, которые теперь не приходится привозить специально.
«Применяемые в банкоматах технологии Cash Recycling позволяют сотрудникам торговой точки самостоятельно проводить инкассацию, аккумулируя получаемую выручку непосредственно в банкомате, – отмечает президент компании «Азбука вкуса» Денис Сологуб. – С учетом масштабирования, помимо оптимизации затрат на инкассацию, реализуемая программа даст серьезный экологический эффект, поскольку снижение расхода топлива на 1 литр означает, что в воздух не попадет около 16 килограммов смеси из различных газов, включая токсичные элементы».
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