У потомка Наполеона III украли кольцо с бриллиантом за 1 млн евро
20:25 05.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Драгоценное кольцо с крупным бриллиантом было украдено во вторник из автомобиля супруги действующего наследника императорского престола Франции, потомка Наполеона III. Об этом сообщает в пятницу газета "Паризьен".
По ее данным, неизвестные забрали кольцо вместе с деньгами и банковскими карточками из автомобиля, припаркованного на улице Дофин в VI округе французской столицы. Также преступники забрали ноутбук и удостоверяющие личность документы. По факту кражи было начато расследование.
Стоимость кольца, согласно изданию, составляет около 1 млн евро. Также газета утверждает, что драгоценный камень массой 40 карат из украденного кольца когда-то был частью диадемы последней императрицы Франции, супруги Наполеона III.
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