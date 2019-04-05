У потомка Наполеона III украли кольцо с бриллиантом за 1 млн евро

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Драгоценное кольцо с крупным бриллиантом было украдено во вторник из автомобиля супруги действующего наследника императорского престола Франции, потомка Наполеона III. Об этом сообщает в пятницу газета "Паризьен".

По ее данным, неизвестные забрали кольцо вместе с деньгами и банковскими карточками из автомобиля, припаркованного на улице Дофин в VI округе французской столицы. Также преступники забрали ноутбук и удостоверяющие личность документы. По факту кражи было начато расследование.

Стоимость кольца, согласно изданию, составляет около 1 млн евро. Также газета утверждает, что драгоценный камень массой 40 карат из украденного кольца когда-то был частью диадемы последней императрицы Франции, супруги Наполеона III.