По просьбам жителей в Метрогородке построят 6 школ и 7 детсадов

21:48

При застройке районов по программе реновации планируется серьезно улучшить их социальную инфраструктуру с учетом мнения местных жителей. Как, например, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в московском районе Метрогородок планируют открыть шесть новых школ и семь детских садов. Сейчас горожане приступили к публичным слушаниям, обсуждая проекты планировки микрорайонов 1, 2, 2А Метрогородка, архитекторы на основании поступающих им отзывов и уточненных данных о районе корректируют первоначальные планы. «Помимо строительства нового комфортного жилья на данном участке планируется значительный объем социальной инфраструктуры. В проект планировки заложено строительство шести школ на 2900 мест, семи детских садов, детской поликлиники 320 посещений в смену, физкультурного и многофункционального центров, детского досугового центра», - сказал Кузнецов.В программу реновации в Метрогородке были включены 74 жилых дома, в этом районе планируют благоустроить и озеленить 73 га, установить детские и спортивные площадки, создать зоны для отдыха и модернизировать инженерные сети. Всего в программу реновации в Москве включены более 5 100 дома.