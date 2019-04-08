Клишас прокомментировал результаты опроса об отношении граждан к "закону о неуважении к власти"

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Андрей Клишас заявил, что данные об отрицательном отношении россиян к его законам не производят впечатления. «Левада Центр» опубликовал результаты опроса, согласно которым, 52% граждан РФ не поддерживают так называемый «закон о неуважении к власти».

64% опрошенных заявили, что законы «о распространении фейковых новостей и наказании за неуважение власти» призваны не допустить критики в адрес госструктур.



Разработавший оба проекта сенатор Клишас на вопрос «Говорит Москва» о том, какое впечатление на него производят результаты, ответил:



«Никакого, это одно из мнений, не более того. Вот другое мнение. Мы уважаем различные точки зрения. Никакой доработки не требуется, законы подписаны и вступили в силу».

Политик и сослался на данные ВЦИОМ от 20 марта 2019 года. Согласно им, 83% россиян считают, что стране нужен закон, наказывающий за распространение недостоверной общественно значимой информации.



Законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти вступили в силу 29 марта.

