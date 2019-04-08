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Правящая коалиция в Эстонии сохранит русские школы - Центристская партия

16:32 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центристская партия Эстонии смогла отстоять в ходе переговоров по формированию новой правящей коалиции важные для русскоязычного избирателя принципы, в том числе сохранение школьного образования на русском языке. С таким заявлением выступил в понедельник Михаила Кылварт, утвержденный ранее кандидатом в мэры Таллина.

"Мы имеем коалиционный договор, в котором нет изменения Закона об основной школе и гимназии, то есть нет перевода на эстонский язык, - сказал он телеканалу "Э-ти-ви плюс". - А также есть определенные подвижки в вопросе гражданства. Я не мог не проголосовать за этот коалиционный договор".

"Центристская партия отстояла все свои основные принципы - особенно те, которые связаны с русскими избирателями партии", - добавил Кылварт.

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