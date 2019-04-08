Правящая коалиция в Эстонии сохранит русские школы - Центристская партия
16:32 08.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центристская партия Эстонии смогла отстоять в ходе переговоров по формированию новой правящей коалиции важные для русскоязычного избирателя принципы, в том числе сохранение школьного образования на русском языке. С таким заявлением выступил в понедельник Михаила Кылварт, утвержденный ранее кандидатом в мэры Таллина.
"Мы имеем коалиционный договор, в котором нет изменения Закона об основной школе и гимназии, то есть нет перевода на эстонский язык, - сказал он телеканалу "Э-ти-ви плюс". - А также есть определенные подвижки в вопросе гражданства. Я не мог не проголосовать за этот коалиционный договор".
"Центристская партия отстояла все свои основные принципы - особенно те, которые связаны с русскими избирателями партии", - добавил Кылварт.
НОВОСТИ
- 17:12 08.04.2019
- Задержан экс-посол Литвы в РФ
- 17:00 08.04.2019
- Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным "с глазу на глаз" двусторонние и международные темы
- 16:12 08.04.2019
- Facebook намерен проложить кабель вокруг Африки - WSJ
- 16:00 08.04.2019
- Мировые державы разжигают конфликты на чужих территориях из-за ресурсов - Лукашенко
- 15:32 08.04.2019
- Пленников "китовой тюрьмы" выпустят в дикую природу
- 15:21 08.04.2019
- Московский кредитный банк включен в топовую пятерку организаторов облигаций в России
- 15:12 08.04.2019
- Попавших в ДТП водителей-новичков возможно будут отправлять на переобучение
- 15:00 08.04.2019
- Глава Одесской области не подчинился указу Порошенко об увольнении
- 14:32 08.04.2019
- В сенате США "устали" от антироссийских санкций - Bloomberg
- 14:12 08.04.2019
- Кремль не участвует в дискуссии о необходимости изменений Конституции - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать