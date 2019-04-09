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НОВОСТИ

Минимума с начала века в РФ достигло число регистрируемых браков

09:20 09.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Число регистрируемых браков в России достигло минимума с начала века. Как выяснили эксперты РАНХиГС, число браков на тысячу жителей в прошлом году составило всего 6,2. Эксперты считают, что этот показатель перейдет к росту не раньше 25-го года. Специалисты поясняют, что сейчас браки заключаются среди малочисленных поколений, родившихся в девяностые годы, поэтому т.н. «коэффициент брачности» снижается.  Эхо Москвы

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