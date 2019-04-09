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Климкин выступил против восстановления права голоса России в СЕ

10:05 09.04.2019 Источник: РБК

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил против восстановления права голоса России в Совете Европы (СЕ). Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии разделения в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, потому что это линия разделения в обществе», — сказал он.  РБК

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