Климкин выступил против восстановления права голоса России в СЕ

10:05 Источник: РБК

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил против восстановления права голоса России в Совете Европы (СЕ). Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии разделения в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, потому что это линия разделения в обществе», — сказал он. РБК

