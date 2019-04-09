Смертник подорвал себя на базаре в египетском городе Шейх-Зувейд, есть погибшие - ТВ
15:32 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Смертник подорвал себя во вторник на базаре в египетском городе Шейх-Зувейд на севере Синайского полуострова. Об этом сообщил телеканал "Аль- Хадас".
Поступает информация о погибших и раненых.
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