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Смертник подорвал себя на базаре в египетском городе Шейх-Зувейд, есть погибшие - ТВ

15:32 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смертник подорвал себя во вторник на базаре в египетском городе Шейх-Зувейд на севере Синайского полуострова. Об этом сообщил телеканал "Аль- Хадас".

Поступает информация о погибших и раненых.

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