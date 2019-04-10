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В РФ устарели стандарты транспортировки заключенных - ЕСПЧ

10:32 10.04.2019 Источник: Эхо Москвы

ЕСПЧ пришел к заключению, что в России безнадежно устарели стандарты транспортировки заключенных. Как говорится в постановлении суда, конвоируемых размещают в отсеках автозаков, т.н. «стаканах», площадь которых не превышает 50 на 65 см, при перевозке железнодорожным транспортом в ночные часы осужденным не предоставляется достаточно спальных мест. Люди вынуждены ютиться при минусовой температуре в не отапливаемых вагонах. 

ЕСПЧ дал России 1,5 года на изменение условий перевозки заключенных.  Эхо Москвы

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