В РФ устарели стандарты транспортировки заключенных - ЕСПЧ

10:32 Источник: Эхо Москвы

ЕСПЧ пришел к заключению, что в России безнадежно устарели стандарты транспортировки заключенных. Как говорится в постановлении суда, конвоируемых размещают в отсеках автозаков, т.н. «стаканах», площадь которых не превышает 50 на 65 см, при перевозке железнодорожным транспортом в ночные часы осужденным не предоставляется достаточно спальных мест. Люди вынуждены ютиться при минусовой температуре в не отапливаемых вагонах.

ЕСПЧ дал России 1,5 года на изменение условий перевозки заключенных. Эхо Москвы