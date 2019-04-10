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Кремль спокойно отнесся к предвыборным плакатам с Порошенко и Путиным на Украине - Песков

13:32 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле спокойно отнеслись к использованию президентом Украины Петром Порошенко в своей предвыборной агитации образа российского лидера Владимира Путина. Так прокомментировал появившиеся на Украине плакаты с портретами двух президентов пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы выбираем Путина, ну а украинцы - посмотрим", - сказал на это представитель Кремля.

Ранее штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко подтвердил, что плакаты, на которых действующий глава государства изображен с Путиным, являются официальной рекламной продукцией. При этом в штабе пояснили, что не считают необходимым согласовывать это с российским лидером. Изображение двух президентов друг напротив друга призвано, по мнению штаба, проиллюстрировать способность Порошенко "смело смотреть в глаза" российскому лидеру.

Во вторник утром в киевском метро раздавали газеты с изображением на первой полосе Порошенко и Путина, смотрящих друг другу в глаза, с подписью: "21 апреля выбирай!". Аналогичные плакаты появились на улицах Киева и Харькова.

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