Кремль спокойно отнесся к предвыборным плакатам с Порошенко и Путиным на Украине - Песков
13:32 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Кремле спокойно отнеслись к использованию президентом Украины Петром Порошенко в своей предвыборной агитации образа российского лидера Владимира Путина. Так прокомментировал появившиеся на Украине плакаты с портретами двух президентов пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы выбираем Путина, ну а украинцы - посмотрим", - сказал на это представитель Кремля.
Ранее штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко подтвердил, что плакаты, на которых действующий глава государства изображен с Путиным, являются официальной рекламной продукцией. При этом в штабе пояснили, что не считают необходимым согласовывать это с российским лидером. Изображение двух президентов друг напротив друга призвано, по мнению штаба, проиллюстрировать способность Порошенко "смело смотреть в глаза" российскому лидеру.
Во вторник утром в киевском метро раздавали газеты с изображением на первой полосе Порошенко и Путина, смотрящих друг другу в глаза, с подписью: "21 апреля выбирай!". Аналогичные плакаты появились на улицах Киева и Харькова.
НОВОСТИ
- 14:00 10.04.2019
- Нарушение Киевом правил прохода кораблей под Керчью может обернуться войной - заявление СФ
- 13:20 10.04.2019
- Депутат не согласилась со спикером Госдумы, попросившим ее не материться
- 13:05 10.04.2019
- Власти США включили Россию в список стран, где есть риск похищения американских граждан
- 13:00 10.04.2019
- В Краснодарском крае правоохранители обнаружили тонны замороженной краснокнижной рыбы
- 12:32 10.04.2019
- Украина расширила список запрещенных для импорта из РФ товаров
- 12:20 10.04.2019
- Турция предполагает получить российские С-400 до июля
- 12:05 10.04.2019
- В Петрозаводске собака помешала приземлению самолета - СМИ
- 12:00 10.04.2019
- Зеленский, в случае победы на выборах, намерен за три месяца провести "аудит государства"
- 11:32 10.04.2019
- Названы страны-лидеры по числу смертных казней
- 11:20 10.04.2019
- Турция может закупить еще С-400, а также приобрести истребители не у США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать