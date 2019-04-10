Twitter удалил видео Трампа из-за нарушения авторских прав

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Twitter удалил видео Трампа из-за музыки из фильма о Бэтмене. На публикацию президента США пожаловалась компания Warner Bros. Pictures.

Видео на странице американского лидера с 9 апреля посмотрели более миллиона раз. В предвыборном ролике была использована музыка из фильма «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды». В Warner Bros. Pictures заявили о нарушении авторских прав. Говорит Москва

