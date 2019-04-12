СК объявил в розыск экс-министра обороны Украины Гриценко

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы избрать заочный арест для бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева, обвиняемый объявлен в розыск.

"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А. Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", - сказала представитель суда, не уточнив дату заседания.



По словам Царевой, Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет").

