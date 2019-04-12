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НОВОСТИ

Пожелания москвичей учитываются при планировке кварталов реновации

15:24 12.04.2019

Проекты кварталов, которые включены в программу реновации жилищного фонда Москвы, доработают, учитывая мнение местных жителей. Сейчас проектировщики ждут от москвичей предложения и отклики на проекты, которые были представлены им на минувшей неделе. По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры) Юлианы Княжевской, градостроительную документацию по итогам публичных слушаний могут видоизменить. «Мы будем учитывать пожелания жителей, смотреть потребности района и, исходя из этого уже корректировать будущие проекты планировки, которые потом будут утверждены. Главный вывод, который я сделала, пока разрабатывались проекты планировки, пока проходят публичные слушания, - жители всем сердцем поддерживают программу реновации, но они хотят темпов и качества реновации. Наши все усилия вместе с жителями будут направлены именно в этом ключе», - заявила глава Москомархитектуры.
 
Как уже сообщала «Независимая газета», 11 апреля в Солнцеве, Очаково-Матвеевском, Ивановском, Метрогородке, Северном Тушине и Митине проходили публичные слушания, на которых обсуждались первые шесть проектов планировки кварталов реновации. Княжевская полагает, что слушания состоялись успешно, отмечая, что большая часть вопросов горожан была посвящена срокам переселения, обеспечению модернизированных кварталов детсадами, школами, спортивными площадками и парками и зелеными территориями.

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