Из-за наплыва беженцев Швейцария заинтересовалось опытом лечения туберкулеза в тюрьмах РФ

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцария на фоне наплыва беженцев в европейские страны заинтересовалась опытом лечения туберкулеза в местах лишения свободы в России. Об этом сообщил журналистам заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко после совещания руководителей медико-санитарных учреждений ФСИН по случаю 190-летия тюремной медицины.

"В частности, методиками по лечению туберкулеза очень заинтересовались швейцарские наши коллеги, и мы оказываем им такую помощь", - сказал Максименко.

По его словам, захлестнувший европейские страны поток беженцев из стран Африки и Ближнего Востока сказался и показателях по заболеваниям. "И если раньше в Швейцарии по туберкулезу все было очень хорошо, то сейчас поток беженцев вызвал всплеск [этого заболевания]. Для них это неожиданно и не очень приятно. И они обратились за помощью к тем, кто "впереди планеты всей" [по уровню борьбы с туберкулезом]", - рассказал Максименко.

Он напомнил, что в минувшем году во Всемирном форуме по борьбе с туберкулезом в Москве приняли участие почти 200 стран. "Это говорит о том, насколько велико значение этой темы. И все они озабочены темой борьбы с туберкулезом", - заметил замглавы ФСИН.

"Но, "впереди планеты всей" по лечению туберкулеза - Российская Федерация, и это общепризнанно. Хотя еще лет 15 назад ООН говорила о том, что у нас беда с этим. А сейчас - нет, - подчеркнул Максименко. - Мы лучше всех лечим людей и спасаем от туберкулеза". А в России лидером по лечению и выявлению туберкулеза является уголовно-исполнительная система, где флюорографию в обязательном порядке проходят все, поступающие в СИЗО и колонии.

"У нас есть отношения с разными странами, и мы рады такому обмену, потому что это возможность чему-то научиться. Кто-то в каких-то направлениях опередил нас - зачем же изобретать велосипед, надо посмотреть, как это работает, договориться с нашими партнерами, взять это на вооружение, что мы и делаем", - добавил Максименко. Так, по его словам, посещавшие на этой неделе Россию представители относящейся к пенитенциарной системе Коррекционной службы Норвегии очень заинтересовались работой российских общественных наблюдательных комиссий (ОНК).