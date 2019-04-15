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НОВОСТИ

В ДНР сбили беспилотник ВСУ, поднятый для корректировки огня – Безсонов

08:04 15.04.2019

Военнослужащие НМ ДНР уничтожили украинский беспилотник, который планировалось задействовать для корректировки огня в районе Южнодонбасского водовода. Об этом заявил 14 апреля начальник пресс-службы Управления Народной милиции Даниил Безсонов.

Сообщается, что в последние дни в районе села Крутая Балка под Ясиноватой, где находятся объекты ЮДВ, 93-я механизированная бригада ВСУ препятствует ремонту на магистральных водоводах, периодически открывая огонь по району проведения работ.

«Для корректирования огня и более точной стрельбы вчера украинские боевики подняли в этом районе беспилотный летательный аппарат «Лелека-100». Военным преступникам не удалось реализовать задуманное. Наши защитники слаженными действиями пресекли нарушение украинскими боевиками Минских соглашений. Беспилотник был сбит, обломки упали в «серой зоне»», — отметил Безсонов. ДАН

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