В ДНР сбили беспилотник ВСУ, поднятый для корректировки огня – Безсонов

08:04

Военнослужащие НМ ДНР уничтожили украинский беспилотник, который планировалось задействовать для корректировки огня в районе Южнодонбасского водовода. Об этом заявил 14 апреля начальник пресс-службы Управления Народной милиции

Сообщается, что в последние дни в районе села Крутая Балка под Ясиноватой, где находятся объекты ЮДВ, 93-я механизированная бригада ВСУ препятствует ремонту на магистральных водоводах, периодически открывая огонь по району проведения работ.