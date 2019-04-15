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НОВОСТИ

Ряд операторов по утилизации расходов в регионах могут остановить работу - СМИ

11:20 15.04.2019 Источник: Ведомости

Операторы, занявшиеся утилизацией отходов по новой системе, на которую перешла Россия с 2019 г., испытывают сложности с получением платы за свою работу, говорится в черновике доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина, состоявшегося 11 апреля («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил человек, знакомый с текстом), – часть операторов может прекратить работу. Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.

В среднем по стране собирают 50,3% платежей, сказано в бумаге. Остановить работу могут операторы Дагестана и Самарской области (собираемость 5%), Адыгеи (14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермского края (20%), Новосибирской области (23%), Алтайского (25%) и Красноярского (25%) края, Ульяновской области (30%).

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