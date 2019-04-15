Британский спецназ в Эстонии следит за "российской активностью" - DS

11:32 Источник: Газета.Ru

Британский спецназ, находящийся около шести месяцев в Эстонии, занимается изучением «российской активности» в приграничных районах, сообщает Daily Star со ссылкой на источник.

По данным издания, такое изучение скорее сводится к слежке за перемещением российской стороны и анализу всех происходящих действий.



«Они являются лучшими в британской армии... Они особенно обучены в дальних наблюдательных и разведывательных миссиях», — заявил источник.



Войска обучены и имеют в своем распоряжении несколько видов оружия, а также снайперов, уточняет издание. Газета.Ru

