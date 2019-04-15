Британский спецназ в Эстонии следит за "российской активностью" - DS
11:32 15.04.2019 Источник: Газета.Ru
Британский спецназ, находящийся около шести месяцев в Эстонии, занимается изучением «российской активности» в приграничных районах, сообщает Daily Star со ссылкой на источник.
По данным издания, такое изучение скорее сводится к слежке за перемещением российской стороны и анализу всех происходящих действий.
«Они являются лучшими в британской армии... Они особенно обучены в дальних наблюдательных и разведывательных миссиях», — заявил источник.
Войска обучены и имеют в своем распоряжении несколько видов оружия, а также снайперов, уточняет издание. Газета.Ru
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