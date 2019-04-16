Подмосковье стало лидером по числу созданных рабочих мест

12:15

Фото пресс-службы правительства Московской области

Московская область стала лидером среди регионов России по числу новых рабочих мест. Согласно исследованию, проведенному агентством РИА Рейтинг, в 2016-2018 годах в Подмосковье были созданы 224 тыс. рабочих мест.

Далее следуют Москва (216 тыс.), Краснодарский край и Санкт-Петербург (104,6 тыс.). В первую десятку также вошли Челябинская область (40,4 тыс.), Тюменская область (34,6 тыс.), Чечня (30,8 тыс.), Воронежская область (29,7 тыс.) и Ингушетия (27,6 тыс.). Наибольшее снижение зафиксировано в Свердловской области (-101 тыс.), Иркутской области (-64,7 тыс.) и Саратовской области (-62,8 тыс.).

В целом за три последних года число рабочих мест выросло в 30 регионах, а 35 регионов потеряли более 10 тыс. рабочих мест каждый. По итогам 2018 года уровень безработицы в целом по России составляет всего 4,8%.

Георгий Соловьев



