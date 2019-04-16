Название петрозаводского аэропорта избавили от связей с потусторонним

13:32 Источник: Интерфакс

Петрозаводский аэропорт, носивший название "Бесовец", переименован, сообщается на сайте Росреестра во вторник. "В Республике Карелия аэропорт Петрозаводск (Бесовец) (переименован) - в аэропорт Петрозаводск", - говорится в сообщении.

Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев предложил сменить название аэропорта "Бесовец" в Петрозаводске на другое, не вызывающее ассоциаций с потусторонними силами.



Однако, проведенные ранее опросы показали, что местные жители не возражают против названия "Бесовец". Так, 4-12 июля 2018 года в Карелии провели голосование по выбору названия аэропорта. "Большинство голосов набрало существующее название аэропорта - "Петрозаводск (Бесовец)". За него свой голос отдали 36,88% участников голосования", - сообщала пресс-служба администрации республики. На втором месте было название "Петрозаводск" (19,6%), на третьем - "Карелия".

