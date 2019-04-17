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Конгресс США движим местью и понятия не имеет, что происходит в России и в мире - Дерипаска

07:16 17.04.2019 Источник: Интерфакс

Российский предприниматель Олег Дерипаска, остающийся в американском санкционном списке, считает, что Конгресс США понятия не имеет, что происходит в России.

"Конгресс хочет еще крови (...), но Конгресс понятия не имеет, что происходит в России или где-либо в мире", - сказал О.Дерипаска в интервью Financial Times, опубликованном во вторник.

По его словам, для введения санкций против него и его компаний нет "никаких фактов, никаких оснований, только грязная ложь".

"Конгресс был дезинформирован (...), ими двигала вендетта, месть", - отметил российский предприниматель.

"Было неправильное впечатление, что вред частному бизнесу в России решит какую-то проблему, это совершенно наоборот", - добавил он.

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