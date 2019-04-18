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Лефортовский суд Москвы оставил под стражей 12 украинских моряков

07:36 18.04.2019 Источник: Эхо Москвы

ФСБ обвиняет их в нарушении государственной границы. «Защита настаивает на их невиновности», — сказал «Эху Москвы» адвокат командира одного из задержанных судов Василия Сороки Илья Новиков.

«Обвиняемым в незаконном пересечении границы украинским морякам не оказывают должную медицинскую помощь», — сказал «Эху Москвы» адвокат сотрудника СБУ Василия Сороки Сергей Бадамшин.

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Накануне президент Петр Порошенко, что Украина обратилась в международный трибунал по морскому праву. И через него будет добиваться освобождения моряков.

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