В штабе Дональда Трампа рассчитывали извлечь выгоду из действий РФ - доклад Мюллера
21:20 18.04.2019 Источник: Эхо Москвы
В штабе Дональда Трампа рассчитывали извлечь выгоду из действий России. Это следует из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Его полная версия была опубликована сегодня.
Москва действительно пыталась повлиять на выборы американского президента в 2016-м году, но сговора с окружением Трампа не было. Об этом сказал генеральный прокурор США Уильям Барр. Перевод телеканала «Настоящее время».
Спецпрокурору Мюллеру также не удалось найти достаточно доказательств попыток Трампа помешать расследованию, — добавил Барр. Эхо Москвы
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