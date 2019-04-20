Мэр Собянин заложил Аллею 100-летия первых субботников на Никитском бульваре

16:45 Источник: НГ-Online

В Москве, на общегородской акции по уборке города, на Никитском бульваре была заложена аллея в честь 100-летия первого московского субботника. В церемонии участвовал мэр Сергей Собянин, по словам которого, в этот день благоустраивать город вышли более 1,5 млн москвичей: "Огромное спасибо всем, кто сегодня пришел на субботник. Сегодня ему исполняется 100 лет».Впервые субботник в Москве состоялся 12 апреля 1919 года на станции Москва Сортировочная Казанской железной дороги. Практика прижилась в столице и с того времени субботники проводятся каждый год.Сейчас в мегаполисе длится месячник по весеннему благоустройству - горожане помогают коммунальщикам приводить в порядок после зимы парки, улицы, дворы, скверы.